Desta vez, neste sábado (29/4), ele foi preso por se masturbar na frente de duas mulheres na Candangolândia

Um homem de 43 anos foi preso, na tarde deste sábado (29/4), após se masturbar na frente de duas mulheres. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem já foi preso 16 vezes, todas as ocorrências por crimes sexuais.

O caso deste sábado ocorreu na Candangolândia. Segundo a PM, as jovens tentaram fugir, mas o homem as perseguiu exibindo os órgãos genitais. Quando os policiais o revistaram, descobriram, no bolso da calça, a chave do banheiro de um posto próximo ao local, que poderia ser usado para praticar outros crimes.

Além da prisão deste sábado, o homem já foi preso:

Duas vezes por estupro

Nove vezes por ato obsceno

Duas vezes por importunação sexual

Uma vez por violência sexual mediante fraude

Os crimes eram cometidos na Candangolândia e no Núcleo Bandeitante. Ele foi foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).