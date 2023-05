No TikTok, Coracy Arantes tem mais de 5 milhões de seguidores. Quase 200 mil pessoas também acompanham seus vídeos pelas redes sociais

Com seus conteúdos de beleza e humor, a bloqueira Coracy Arantes, de 80 anos, conquistou mais de 5 milhões de seguidores no TikTok e quase 200 mil no Instagram. Mãe de duas filhas e avó de dois netos e uma neta, ela começou a marcar presença nas redes sociais quando precisou enfrentar problemas pessoais. Depois de perder o marido para o câncer, Coracy passou a ter uma depressão profunda, que acomete cerca de 15% da população idosa.

“Eu vi uma pessoa na televisão falando sobre a doença e como a vida dela era triste. As amigas falaram para a mulher fazer um blog para superar a depressão e acabou que deu certo. Eu tive a mesma ideia e falei com o meu neto que, agora, é o meu produtor”, contou a influenciadora em entrevista ao Portal Metrópoles.

O neto Gabriel, de 21 anos, a ajudou a mexer nas redes sociais. Em fevereiro de 2019, Coracy começou a gravar vídeos e, então, criou o Blog da Cora, mas sem imaginar o sucesso que faria. Hoje, ela aproveita a fama para compartilhar a vida cotidiana.

“Eu gosto muito de conversar com pessoas da terceira idade. Eu também adoro moda, beleza e maquiagem. Antes, não tinha os produtos que tenho hoje. Então, eu aproveito para me arrumar. Todos os dias eu faço uma maquiagem quando acordo”, disse Coracy, que mora em São José dos Campos, em São Paulo.

Veja alguns vídeos da influenciadora