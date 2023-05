Pelo menos cinco pessoas estavam a bordo da aeronave, que vinha de Barreirinhas; as vítimas não tiveram ferimentos graves

Um avião monomotor sofreu uma pane elétrica e fez um pouso forçado, na tarde desta segunda-feira (1°), na praia de Ponta Verde, localizada na cidade de São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís (MA).

Segundo testemunhas, a aeronave, de pequeno porte, era ocupada por pelo menos cinco pessoas. Um casal — um advogado e uma empresária — estava a bordo, acompanhado de dois filhos.

De acordo com as informações da Record TV, as vítimas estão bem e não sofreram ferimentos graves. A família vinha da cidade de Barreirinhas, que fica a cerca de 200 km de São José de Ribamar, onde ocorreu o acidente.