Outras duas pessoas ficaram feridas; a polícia investiga se trata-se de um caso de vingança

Um homem foi morto depois de invadir a casa da filha e do genro na madrugada de segunda-feira, 1º, e atirar contra os dois. O caso aconteceu em Galvão, no oeste de Santa Catarina. A Polícia Civil foi acionada por volta das 6h da manhã e encontrou dois corpos dentro da residência. As suspeitas indicam que se trata de um caso de vingança.

Segundo as autoridades, após o encontro dos dois corpos, que eram da filha e do genro, foi informado que outras três pessoas foram encaminhadas para o hospital, entre elas o autor do crime, que também morreu. As outras duas pessoas que ficaram feridas seriam parentes do genro.

Entenda o caso

De acordo com as investigações, o homem invadiu o imóvel do casal após um desentendimento entre a filha e o genro. Houve uma troca de tiros dentro da residência, que resultou nas mortes. Na casa, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380.

O homem chegou a ser alvejado por uma das pessoas que ficaram feridas. As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A polícia não informou o estado de saúde delas.

A motivação do crime é investigada. Até então, ninguém foi preso. No entanto, segundo as autoridades, o pai tinha passagens pela polícia pelos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria, furto, rixa, desacato, perturbação do sossego e calúnia.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações apontam para a possibilidade de vingança, pois o homem estaria respondendo a um processo criminal por ter estuprado a filha. A investigação segue sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Comarca de São Domingos.