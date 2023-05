Vítima fez pedido por meio do Ifood. Na hora de passar o cartão, entregador informou que pagamento foi negado e fez 3 tentativas

Um homem foi vítima do golpe da maquininha e perdeu cerca de R$ 3 mil após realizar pagamento de entrega de comida em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (1°).

A vítima, Daniel de Melo Nogueira relatou que estava em casa, na rua das Perobas, no Eldorado, quando solicitou um pedido via a plataforma Ifood. Na hora do pedido, o aplicativo informou que uma mulher, de nome Maria Melo, realizaria a entrega por meio de uma bicicleta.

No entanto, no momento da retirada do produto a vítima foi abordada por um homem de moto. Daniel afirma que a partir de então passou a suspeitar da atitude do entregador. Imagens que a reportagem teve acesso flagraram toda a ação do suspeito, que ocorreu na porta da casa do cliente por volta das 15h20.

O momento do pagamento

Na hora do pagamento, a vítima solicitou pagar por crédito, por aproximação via maquininha de cartão. A primeira tentativa foi recusada, assim como a segunda. Nesse instante, o falso entregador buscou uma nova máquina em sua moto e, dessa vez, pediu para que o cliente digitasse a senha. A transação foi novamente negada.

Na sequência, o criminoso retirou o cartão das mãos da vítima e realizou um novo pagamento, dessa vez por aproximação. Segundo Daniel, o suspeito demonstrou um comportamento nervoso e afirmou que novamente a compra não havia sido aprovada.

Com o golpe já realizado, o falso entregador ainda tentou enganar a vítima, dizendo que iria realizar outras duas entregas em endereços próximos e que retornaria para efetuar o pagamento.

Ao retornar para casa, Daniel foi questionado por sua namorada que mostra o extrato do cartão, informando a transação no valor de três mil reais. Na sequência, o suspeito cancelou a entrega pelo aplicativo. Ao perceber o golpe, a vítima entrou em contato com a conta responsável pela entrega via Ifood, no nome de Maria Melo.

Em conversa com a suposta entregadora, a mulher relatou à Daniel que havia vendido o seu perfil na plataforma para outras pessoas. Capturas da tela do celular mostram uma suposta conversa entre Maria e o falso entregador, identificado como Douglas.

Nas mensagens é possível ver a mulher questionando o homem a respeito da transação no cartão da vítima. Em um primeiro momento Douglas chega a afirmar que o dinheiro será estornado, mas na sequência dá indícios da confirmação do golpe. Em relato, Daniel afirma reconhecer pela foto de perfil o homem que aplicou a falsa entrega em sua casa.

A vítima informou que realizou o registro do caso por meio de um boletim de ocorrência na Delegacia Eletrônica. O 4° Distrito Policial de Diadema é responsável pela área.