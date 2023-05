Desesperados, familiares do adolescente ainda tentaram socorrê-lo por conta própria, sem sucesso

​Um adolescente de 17 anos morreu na tarde desta quarta-feira (3), após sofrer uma descarga elétrica, na zona rural do município de Benevides, na Grande Belém. O caso foi registrado na rua Meuruoca, na área conhecida como Granja Bacabeira, na estrada que dá acesso a uma empresa de salgados.

Segundo a polícia, a vítima estava tentando retirar uma pipa presa a um fio de alta tensão usando uma vara de fe​​rro, quando foi eletrocutada. Desesperados, familiares do adolescente ainda tentaram socorrê-lo por conta própria, tendo em vista que seria demorado acionar o serviço de emergência devido à dificuldade de comunicação e a distância entre o centro da cidade e o local onde ocorreu o fato.

Conforme a polícia, os próprios familiares conseguiram identificar que o adolescente já estava sem vida, com o corpo rígido, sem sinais de respiração e com as mãos roxas. A Polícia Científica do Pará (PCP) fez a análise e remoção do corpo.

O exame de necropsia vai determinar a causa da morte. O caso foi registrado na Seccional Urbana de Marituba, da Superintendência da Região Metropolitana de Belém, para investigação.