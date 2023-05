Uma estudante de 13 anos foi forçada a perfurar o nariz e a sobrancelha dentro da própia escola. Ao menos é o que acusa a mãe da adolescente, que não foi identificada. A menina foi transferida da unidade escolar. O boletim de ocorrência foi registrado na terça-feira, 2, na 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina, no Distrito Federal.

A polícia apura se houve lesão corporal praticada por criança ou adolescente, mas trata o caso como suspeita de bullying. A investigação está sob sigilo.

A mãe da adolescente denunciou o ocorrido para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Em nota enviada ao Terra, a pasta admitiu que o caso aconteceu dentro da escola e a família informou a unidade na terça, 2. A Corregedoria da pasta investiga.

Por outro lado, a Secretaria de Educação apontou que a mãe da estudante apresentou duas versões sobre o fato. No primeiro contato, a mãe da estudante teria confirmado que a filha fez os furos por vontade própria; logo depois, no mesmo dia, a responsável se contradisse e afirmou que a filha havia sido furada à força.

Estudantes foram identificadas

Segundo a Secretaria de Educação, os responsáveis foram orientados a enviar vídeos e fotos do que havia sido registrado para que a escola pudesse identificar as envolvidas. Duas das pessoas filmadas serão ouvidas pela coordenação da escola, juntamente com seus pais, que também foram acionados e convocados para uma reunião com a equipe escolar.

A mãe da menina que teve a sobrancelha e o nariz perfurados decidiu transferi-la de escola. A direção atendeu o pedido e se colocou à disposição para prestar o apoio necessário à família.