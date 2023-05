Quatro adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, são investigados por fabricação de notas falsas em Boa Esperança, no Sul de Minas. A suspeita é que eles utilizavam o dinheiro, produzido nas próprias residências, em comércios da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, nesta sexta-feira (5), a instituição recebeu informações de que um jovem teria feito as impressões clandestinas de notas de R$ 20 e de R$ 50 para utilizar na festa do Dia do Trabalhador, na última segunda-feira (1). Após levantamentos, os suspeitos foram identificados.

Nas casas de dois deles, os policiais apreenderam notas falsas e esboços de cédulas. Dos quatro suspeitos, três foram ouvidos nesta sexta e disseram que a iniciativa partiu do quarto adolescente. Ele ainda não prestou depoimento.