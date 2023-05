Houve um princípio de incêndio que rapidamente foi controlado pelos agentes da corporação; ninguém ficou ferido

Um avião do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina precisou fazer um pouso forçado no Aeroporto Federal Antônio Correia Pinto de Macedo, em Lages, nesta sexta-feira, 5. Ninguém ficou ferido. Segundo informações dos Bombeiros, a aeronave Arcanjo 04, do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), estava no município para uma manutenção de rotina.

Durante um voo teste, houve uma falha no trem de pouso, o que obrigou o piloto a fazer o pouso de emergência. Uma equipe dos Bombeiros foi acionada por conta de uma vazamento de combustível, ocorrida devido ao impacto. Houve um princípio de incêndio, combatido pelos agentes com o uso de água e espuma, por conta da presença de querosene na pista.

" Controlado o incêndio, geridos os riscos e feita a exaustão da fumaça do interior da aeronave a equipe de plantão deixou ao local”, informou os Bombeiros. A corporação informou ainda que apenas o piloto, Francisco Clemente Scharf Filho, e o comandante da aeronave, capitão Alvaro Luiz Bilher Junior, estavam na aeronave. Ambos passam bem e não ficaram feridos.