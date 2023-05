Um fóssil humano de cerca de 12 mil anos foi encontrado por pesquisadores em um sítio arqueológico em Serranópolis (GO). A descoberta faz parte do projeto “Escavação do Sítio Arqueológico Serranópolis Goiás: Novas Perspectivas”, desenvolvido pela PUC-GO.

Antes mesmo de localizar o esqueleto, a equipe coordenada pelo professor Julio Cezar Rubin de Rubin já havia encontrado ao menos 10 crânios centenários, na mesma região, em junho do ano passado. A divulgação, entretanto, aconteceu apenas no segundo semestre.

À TV Anhanguera, Rubin explicou que o fóssil humano de 12 mil anos estava a dois metros de profundidade. A estimativa é de que tenha entre 11.700 e 11.900 anos, mas também não é descartado que seja mais recente, o que só vai ser possível saber com a continuidade das pesquisas.

O atual projeto da PUC-GO é desenvolvido na região desde 2020. Entretanto, Serranópolis é palco de trabalhos arqueológicos desde os anos 1970. Não é a primeira vez que são encontrados esqueletos humanos no Complexo Arqueológico de Serranópolis. No passado, pesquisadores localizaram o “homem da Serra do Cafezal”, com datação de 11 mil anos.