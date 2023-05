O acusado também tinha um mandado de prisão em aberto por desacato e vandalismo

Um homem foi preso dentro de um avião por conta de uma dívida de quase R$ 30 mil em pensão alimentícia. A ação foi realizada pela Polícia Federal neste domingo, 7, no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará. A identidade do homem não foi revelada pelas autoridades.

A prisão aconteceu quando o homem estava prestes a embarcar para Macapá, no Amapá. Ele foi abordado por uma equipe do Núcleo de Polícia Aeroportuária da Polícia Federal e encaminhado ao sistema prisional do Pará.

A dívida de pensão alimentícia estava em R$ 27.662,38, no momento da expedição do mandado de prisão da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Macapá, há um mês.

Segundo informações da Polícia Federal, ele também tinha um mandado de prisão em aberto pelos crimes de desacato e vandalismo e já respondeu à Justiça por peculato. Não foram fornecidos mais detalhes sobre os casos.