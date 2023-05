Ônibus pegaram fogo durante a madrugada desta terça-feira (9/5). Empresa diz que incêndio pode ter sido criminoso

A empresa de ônibus Petro Ita, em Petrópolis (RJ), teve sua garagem destruída por um incêndio durante a madrugada desta terça-feira (9/5). Cerca de 90 coletivos pegaram fogo. Não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, as chamas começaram ainda no início da madrugada. Equipes da Defesa Civil e bombeiros, além da Guarda Civil Municipal, agiram para debelar o fogo. As autoridades pedem cuidado aos motoristas que passarem perto do local, uma vez que houve derramamento de óleo na pista.

“O governo municipal e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) exigem apuração rigorosa sobre as causas do incêndio”, diz a nota da prefeitura, que vai recorrer ao Ministério Público do estado.

Veja cenas do incêndio:

O reforço na “apuração rigorosa” que consta na nota diz respeito a uma acusação da empresa Petro Ita de que o incêndio tenha sido criminoso. “Não houve feridos, mas, diante da proporção e da gravidade dos fatos, ainda não foi possível apurar todos os prejuízos e danos.

As empresas esperam apuração rigorosa das causas, porque há indícios de que o incêndio tenha sido provocado”, aponta o comunicado. A Petro Ita e a Cascatinha, que também tinha ônibus no local do incêndio, atendem a mais de 40% das linhas de ônibus de Petrópolis, o que significa transtornos maiores para a população.

“Um plano de contingência já está sendo elaborado para garantir a prestação do serviço, apuração de informações e adoção de medidas emergenciais”, diz a nota das empresas.