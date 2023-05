Eles trabalhavam juntos na empresa em que o tio era proprietário; há cerca de um ano, os parentes começaram a se desentender

Duas semanas após ter matado seu tio a tiros, depois de ter sido demitido da empresa gerida pelo parente, Gabriel Ferreira de Moura, de 25 anos, foi preso temporariamente nesta terça-feira, 9. A Polícia Civil não o encontrou em sua casa, mas achou o jovem no apartamento do pai. O caso aconteceu em Londrina, no Paraná. As informações são da Record TV.

O crime aconteceu no último dia 24. Gabriel havia se apresentado à polícia quatro dias após o ocorrido, entregando a pistola utilizada no homicídio. Ele estava respondendo em liberdade, até que foi detido e levado à delegacia. Em buscas feitas pelos agentes, outra pistola foi apreendida. Esa pistola era regularizada e estava no nome do pai de Gabriel. A Polícia Civil do Paraná segue investigando o caso.

O que aconteceu

João Geraldo de Moura, de 52 anos, foi morto pelo sobrinho no último dia 24. Gabriel disparou diversas vezes contra o tio. João Geraldo geria uma empresa de projetos agrícolas e os dois trabalhavam juntos no empreendimento.

Gabriel tinha um cargo de confiança no local até que, há cerca de um ano, os parentes começaram a se desentender. O empresário demitiu o sobrinho e o processou, alegando que ele teria se apropriado da ideia de um equipamento. Depois disso, os dois já teriam registrado boletins de ocorrência com relação a ameaças sofridas.