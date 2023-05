Alan Diego dos Santos e George Washington de Oliveira Sousa foram condenados, respectivamente, a 5 e 9 anos de reclusão

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) condenou, nesta quinta-feira (11), dois homens acusados de tentar usar uma bomba para explodir um caminhão-tanque perto do Aeroporto Internacional de Brasília, em dezembro do ano passado.

Alan Diego dos Santos foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão, e George Washington de Oliveira Sousa, a nove anos e quatro meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado. Somadas, as penas totalizam 14 anos e oito meses de prisão.

O juiz da 8ª Vara Criminal de Brasília, Osvaldo Tovani, responsável pela decisão, manteve a prisão preventiva dos acusados. Sobre a conduta dos dois, o magistrado afirmou que a culpa está evidenciada.

Em abril, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pediu à Justiça a condenação dos homens. O crime ocorreu em 24 de dezembro de 2022.

Em depoimento à polícia, George Washington de Oliveira Sousa, que foi preso no mesmo dia, disse que a intenção era chamar atenção para o acampamento montado no Setor Militar Urbano, em Brasília, e para o movimento que contestava o resultado das eleições.

Em 17 de janeiro, Alan Diego dos Santos se apresentou em uma delegacia de Comodoro, a 677 km de Cuiabá.