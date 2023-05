Paulo Alberto da Silva foi solto na noite desta sexta-feira (12/5), após passar três anos preso com base em reconhecimento fotográfico

Solto após passar três anos preso com base apenas em reconhecimento fotográfico, o porteiro Paulo Alberto da Silva Costa, de 36 anos, comemorou a liberdade e afirmou ter sido vítima de racismo no julgamento. “Estou muito feliz de estar perto da minha família, saber que vou ver meus filhos. Acabou aquele inferno lá dentro, [que vivi] injustamente”, declarou.

Na noite desta sexta-feira (12/5), ele saiu do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com o alvará que determinava sua liberdade em mãos. O documento foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Questionado sobre as injustiças no julgamento, e se houve racismo, Paulo respondeu: “Com certeza, sem dúvida”.