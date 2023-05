A mãe conta que o filho exigia uma suposta parte de sua herança. Após o processo de inventário do marido da vítima, o suspeito passou a ameaçá-la, exigindo ainda mais dinheiro.

Na última quinta-feira (11), um homem de 36 anos foi preso sob suspeita de ameaçar, perseguir e realizar tortura psicológica contra sua própria mãe, uma mulher de 70 anos, em Sabará (MG). O incidente veio à tona quando a vítima decidiu procurar a delegacia local para relatar os contínuos atos de violência cometidos por seu filho, conforme informou a Polícia Civil.

De acordo com o relato da mãe, seu filho estava constantemente exigindo uma suposta parte de sua herança. Após o processo de inventário do marido da vítima, o suspeito passou a ameaçá-la, exigindo ainda mais dinheiro. O comportamento agressivo do filho era notório, com visitas frequentes à residência da idosa, sempre acompanhadas de palavras ofensivas, causando um verdadeiro "terror psicológico", conforme descreveu a polícia.

A idosa relatou aos policiais que chegou ao ponto de evitar consumir alimentos que estivessem guardados em locais acessíveis ao filho, devido ao temor de ser envenenada. "A vítima relatou viver dias de muito terror, visto que o filho profere xingamentos, injúrias e ameaças, sendo que por algumas vezes ameaçou atear fogo na casa da idosa", afirmou o delegado Davi Moraes Pinto.

Quando os agentes da Polícia Civil chegaram à residência, o suspeito já havia fugido. Após uma busca intensiva pelo bairro, o homem foi encontrado em uma barbearia consumindo bebida alcoólica. Ele foi detido e levado para a delegacia, sendo posteriormente encaminhado para a prisão.

A vítima receberá apoio psicológico e medidas de proteção serão implementadas para sua segurança. O suspeito responderá pelos crimes de ameaça, perseguição e tortura psicológica, de acordo com a legislação vigente.