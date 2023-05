O celular de uma menina explodiu enquanto carregava ao lado dela, no Rio de Janeiro. Segundo a mãe da jovem, que compartilhou o vídeo do ocorrido nas redes socais, a menina dormia quando houve a explosão do aparelho, modelo Iphone 6S, deixando um rombo na cama dela.

"Ela colocou para carregar e dormiu. Que sirva de lição para a gente não usar celular carregando e nem deixar carregando na cama. Agora é só agradecer pelo livramento", escreveu Jully Vieira na publicação, que teve mais de 156 mil curtidas.

No vídeo é possível ver o estado em que o Iphone ficou. A tela aparece solta e quebrada, com indícios de que tenha pegado fogo. A explosão acabou deixando um rombo no lençol da cama, bem na região onde o celular carregava.

A mãe conta ainda que, por sorte, ela não se feriu. Jully ressalta que tanto o aparelho, quanto o carregador eram originais e "não apresentavam nenhum defeito".