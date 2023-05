Durante o andamento da investigações, a menina deve permanecer em um abrigo do Conselho Tutelar

Duas crianças foram regatadas da casa dos pais após a menina de 11 anos espalhar bilhetes pela vizinhança. No recado, havia o nome da rua em que as supostas vítimas moravam e um pedido de socorro. Segundo informações da Polícia Civil, após encontrarem o bilhete na última quinta-feira (11), duas vizinhas chamaram a a Polícia Militar.

Quando foi encontrada pelos militares, a menina ainda estava muito assustada e disse que ela e o irmão, de 8 anos, eram agredidos constantemente pelos pais. A menina foi acolhida pelo Conselho Tutelar. O caso aconteceu São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A PM informou que os pais das crianças foram localizados na última sexta-feira (12).

O casal teria chegado ao município recentemente e, por isso, não há histórico sobre o núcleo familiar.

Durante o andamento da investigações, a menina deve permanecer em um abrigo do Conselho Tutelar. A polícia vai apurar se é viável ou não o retorno para a família. De acordo com o Conselho Tutelar, ela não apresenta marcas de agressão ou sinais físicos de violência. O irmão da menina permanece com os pais, já que não foram encontrados indícios de maus-tratos no corpo do garoto.

A mãe, que já foi ouvida pelo Conselho Tutelar, ainda não prestou depoimento à Vara da Infância e Juventude. Ela nega as acusações.