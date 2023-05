Psicóloga escreveu que Dourado apresentava sintomas como insônia, desânimo, dificuldade de concentração e instabilidade emocional

Antônio Alves Dourado, de 44 anos, inspetor da Polícia Civil que matou a tiros quatro colegas de trabalho no domingo (14), recebeu um atestado de 15 dias por problemas psicológicos em 11 de maio deste ano, apenas três dias antes de entrar na delegacia de Camocim (CE) e matar três escrivães e um inspetor.

Em um documento escrito a mão e anexado pela defesa no auto de prisão, uma psicóloga escreveu que Dourado apresentava sintomas como insônia, desânimo, dificuldade de concentração e instabilidade emocional, onde prescrevia descanso e afastamento de seus serviços laborais pelo prazo de 15 dias.

Em outro laudo, assinado em 4 de junho do ano passado, outra psicóloga relatou que não houve contribuição suficiente por parte do inspetor Dourado no tratamento. Na ocasião, a psicóloga recomendou a necessidade de amparo jurídico, no intuito de preservar a integridade física e psicológica do envolvido.