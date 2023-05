Um policial militar foi detido na noite da última segunda-feira (15), no Centro de Belo Horizonte (MG), após tentar pagar por um programa sexual com uma peça de queijo. O caso ocorreu em um hotel conhecido por funcionar como casa de prostituição.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM), o policial chegou ao estabelecimento vestindo farda completa, incluindo calça e camisa caqui, e estava devidamente identificado com uma plaqueta preta e escrita branca, além de usar sapato preto e boina preta.

Ao se dirigir à atendente, o homem solicitou "uma hora" e foi informado que o valor do serviço seria de R$ 200. Ele seguiu para um quarto acompanhado de uma mulher e, ao final do programa, surpreendeu a garota de programa ao lançar sobre a cama uma peça de queijo e um celular da marca Nokia, afirmando que aquilo seria o pagamento.

A vítima se recusou a aceitar o pagamento e, conforme consta no boletim, o policial a ameaçou, dizendo: "Vai folgar? Sou polícia". Diante da tentativa de fuga por parte do cliente, os funcionários do local conseguiram alcançá-lo.

Todos os envolvidos foram conduzidos à 6ª Companhia do 1º Batalhão da PMMG. No entanto, o gerente do hotel optou por dispensar as providências policiais e aceitou o queijo e o celular como quitação da dívida. Nenhum dos envolvidos foi preso. A Corregedoria da PM acompanhou o registro da ocorrência.

A Polícia Militar de Minas Gerais não respondeu ao G1 mineiro para mais informações sobre o caso.