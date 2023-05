O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado na noite de segunda-feira (15) em uma área de mata próximo à rua Sesi, bairro São José, Zona Leste de Manaus. Ele estava com sinais de muita tortura tendo até mesmo o coração arrancado.

O homem foi encontrado com o pescoço, mãos e pés amarrados com fios. A perícia também constatou que a vítima foi torturada, agredida e atingida diversas vezes por golpes de faca. O corpo foi removido pelos agentes do Instituto Médico Legal (IML) onde passará por exames de necropsia para posteriormente ser identificado.