Criança, mãe e avó ficaram feridos após casa ser atingida por raio em Jijoca de Jericoacoara, no litoral do Ceará

Pelo menos três pessoas ficaram feridas após um raio atingir uma casa em Jijoca de Jericoacoara , no Ceará, na tarde desta terça-feira (16). As vítimas estavam dentro da residência no momento do ocorrido. De acordo com uma das donas do imóvel, que foi uma das atingidas, ela estava em casa com a nora e o neto quando ouviu um estrondo e as paredes começaram a cair.

A mãe da criança estava deitada em uma rede com o filho quando o raio derrubou parte da parede os dois cairam no chão. Apesar dos ferimentos, os dois passam bem. Os três feridos foram levados para um hospital municipal da região. A descarga elétrica, além de derrubar duas paredes, danificou os aparelhos eletrônicos da casa, quebrou uma porta e o telhado da residência.

Segundo a Enel Distribuição Ceará, até o dia 10 de abril, o Sistema de Monitoramento e Alertapelo registrou, pelo menos, 221.570 raios em todo estado cearense.