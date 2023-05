Defesa do Dr. Jairinho, ex-vereador acusado pela morte do menino de 4 anos, conseguiu liminar na Justiça

A defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, conseguiu uma liminar para impedir a exibição do programa Linha Direta sobre a morte do menino Henry Borel, de apenas 4 anos, ocorrido em 2021. A atração seria exibida na quinta-feira, 18, na TV Globo. As informações são da colunista Patrícia Kogut.

Na liminar, a juíza alega que a exibição do programa pode influenciar a opinião pública sobre o caso, que ainda será submetido a júri popular. A data do julgamento ainda não foi definida.

"O processo ainda pende de julgamento e a exibição em canal aberto e por emissora de grande alcance não parece servir aos propósitos informativos que possam ser alegados (...) O réu deverá ser julgado por um corpo de juízes leigos e tal exposição poderá colocar em risco a imparcialidade dos julgadores", disse a juíza Elizabeth Machado Louro, no documento.

Procurada pelo Terra, a Globo afirmou que não comenta casos que estão na Justiça.

Caso Henry Borel

Henry Borel Medeiros, de 4 anos, morreu em 8 de março de 2021, após uma hemorragia interna e laceração no fígado causada por uma ação contundente. Ele foi levado por Monique Medeiros, sua mãe, e o padrasto, Dr. Jairinho, ao Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A criança já chegou sem vida à unidade de saúde e tinha manchas roxas em várias partes do corpo.

O casal alegava que havia achado Henry desacordado, mas a perícia constatou que a causa da morte dele foi laceração hepática. O laudo do IML ainda apontou que o garoto sofreu diversas lesões graves em várias partes do corpo.

As investigações concluíram que Jairinho agredia o menino e que a mãe, Monique, sabia e se omitia. Eles foram presos e aguardam o julgamento por homicídio. Jairinho também responde a acusação de tortura e coação.