Câmara repudiou o ocorrido e afirmou que os dois envolvidos não possuem vínculo com a Casa Legislativa

Um homem foi agredido com 'cintadas' durante uma sessão da Câmara de Vereadores de Pedras Grandes, em Santa Catarina. O caso aconteceu na noite de segunda-feira, 15, mas um vídeo que registrou o momento começou a repercutir nas redes sociais apenas nos dias seguintes.

Na gravação, feita por uma das testemunhas do ocorrido, é possível ver um homem agredindo o outro com um cinto, dando diversos golpes. Até que chega o momento em que outro homem que estava na sessão segura o agressor e o coloca para fora do local. Outras testemunhas gritavam espantadas, pedindo para que a polícia fosse acionada.

Segundo relatos de Dilcinei Claudino, presidente da Câmara, o cidadão que aparece tentando se defender estava aguardando para fazer uso da Tribuna. Ele iria explicar alguns fatos ocorridos na semana anterior, relacionados ao caso de um Centro Educacional que está em andamento na comunidade de Ribeirão d’Areia.

Em determinado momento, o outro homem entrou no auditório da Câmara segurando um cinto na mão e começou as agressões. A sessão, que teve início por volta de 20 horas, foi interrompida.

Repúdio

Em meio à viralização do caso, a Câmara de Vereadores de Pedras Grandes publicou uma nota de repúdio esclarecendo que os envolvidos nos fatos não possuem vínculo com a Casa Legislativa, não sendo servidores, nem vereadores.

"Frisamos que essa agressão não teve nenhuma relação com os trabalhos legislativos, bem como com nenhum vereador. Ou seja, a Câmara não possui qualquer tipo de relação com o ocorrido, embora os fatos tenham ocorrido em suas dependências. Manifestamos repúdio às agressões sofridas, pois somos contra todo e qualquer tipo de agressão", finaliza o posicionamento.

Ocorrência

Procurada pelo Terra, a Polícia Civil afirmou que foi registrado um boletim de ocorrência no dia do fato, após atendimento da Polícia Militar. A suposta vítima da agressão será ouvida na semana que vem e, se ela exercer seu direito de representação, o procedimento policial competente será instaurado pela Polícia Civil.

No momento, a Delegacia de Polícia do Município de Pedras Grandes segue acompanhando o caso e afirma que irá tomar todas as providências cabíveis.

'Problema pessoal'

O prefeito de Pedras Grandes, Agnaldo Filippi (PP), explicou ao Terra que o homem que aparece como agressor no vídeo é funcionário da prefeitura, mas que não foi aberto nenhum processo administrativo para apurar a ocorrência pelo fato de tudo ter acontecido fora do expediente de trabalho do servidor.

"Esse caso foi motivado por um desentendimento pessoal, particular, que nada tem a ver com política. Casualmente essa pessoa, que bateu com a cinta nesse cidadão, é funcionária da prefeitura. O fato aconteceu na Câmara de Vereadores porque esse outro cidadão estava lá, mas não tem relação nenhuma com a prefeitura. Esse é um problema exclusivo dessa pessoa", complementou.