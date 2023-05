Polícia encontrou 95 kg da droga dentro de malas escondidas em duas cabines de cruzeiro de luxo na cidade francesa Marselha; 4 foram presos

Quatros brasileiros — três mulheres e um homem — foram presos no início de maio em um cruzeiro de luxo na cidade de Marselha, na França, por levarem 95 kg de cocaína em malas. A quantidade do entorpecente é avaliada em R$ 26,7 milhões. A informação foi divulgada por O Globo. Segundo o jornal, os suspeitos viajavam se passando por turistas e influenciadores digitais.

Conforme apurado pelo jornal, os quatro suspeitos foram presos no cruzeiro Costa Favolosa, que deixou o Brasil em 18 de abril. No depoimento às autoridades francesas, os investigados admitiram que foram recrutados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para atuar como mulas do tráfico internacional de drogas.

De acordo com a imprensa francesa, a cocaína foi descoberta depois que os agentes suspeitaram do comportamento de um casal de brasileiros. Isso porque, a jovem e o "namorado" desembarcavam do navio com uma mala de rodinhas, quando retornaram para dentro da embarcação ao verem que seriam abordados pelos policiais.

Depois, a mesma jovem voltou com uma mochila e, novamente, tenta retornou ao ver os agentes se aproximando. Em seguida, jogou sua bolsa no mar. Nesta bolsa, foram encontrados 8,4 kg de cocaína.

Ao revistarem a cabine dessa brasileira, os policiais acharam um recibo de reserva de outro quarto no mesmo navio, em nome de outras duas brasileiras. Mas, ambas já tinham desembarcado. No entanto, neste segundo quarto, os policiais localizaram o "namorado" da brasileira que havia jogado a mochila com drogas no mar e embaixo da cama encontraram malas com 86,4 kg de cocaína.

O casal foi preso, assim como as outras duas brasileiras também foram detidas. De acordo com a Direção Geral de Alfândegas (DGA) do país, essa foi a maior apreensão de cocaína em um navio de cruzeiro no porto de Marselha.

Segundo o jornal O Globo, o órgão alfandegário francês também informou que a droga foi carregada a bordo antes do navio ser atracado no porto de Marselha e que as investigações apontam que a cocaína deveria ser desembarcada na cidade. O caso segue sob investigação.

(*Com informações do jornal O Globo)