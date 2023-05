Polícia Federal entendeu que eles teriam assumido o risco do resultado de suas omissões, que culminou no duplo-homicídio

A Polícia Federal indiciou, nesta semana, o ex-presidente e o ex-vice-presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) por dolo eventual no duplo-homicídio do indigenista Bruno Araújo Pereira, da Funai, e do jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian.