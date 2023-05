Mulher participava de esquema em que trocavam filhos de 0 à 12 anos por dinheiro

Uma mulher foi presa na manhã dessa sexta-feira (26), em Porto Alegre (RS), sob suspeita de oferecer a filha de 2 anos para ser abusada sexualmente por um empresário. Ela é acusada de exploração sexual infantil e envolvimento em um esquema no qual crianças com idade de 0 a 12 anos são oferecidas pelos próprios pais para serem objetos de abuso sexual em troca de presentes e dinheiro.

A delegada Camila Defaveri, da 1ª Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente, disse que a mulher, que é garota de programa, conheceu o homem pela internet, e que ele lhe ofertou propostas de encontros com ela e a filha.

"A gente identificou muitas conversas salvas e valores combinados para o programa previamente, como se fosse uma tabela de preços, um cardápio: sair com a criança e a mãe, passear no shopping, o valor era X. Ir para hotel, Y, tomar banho de banheira [com a criança], fazer massagens. Pedindo Pix, pedindo depósitos prévios, se faz sedutor [suspeito], do bem primeiramente. E, aí vai se aproximando das pessoas. Elas vão ficando dependente financeiramente dele e acabam que exploram suas filhas", disse Defaveri, ao G1.

"Os abusos ocorriam desde quando a menina tinha poucos meses. Hoje ela está com 1 ano e 8 meses. Essa mãe, que atua como garota de programa, esteve em relacionamento com ele (criminoso) por 2 anos, inclusive trabalhou na empresa de TI dele. A criança foi encaminhada para perícia psíquica e verificação de violência sexual ao Instituto-Geral de Perícias. Há suspeita de que a mãe da mulher também se beneficiava financeiramente da exploração da neta", explica a delegada.

O homem indiciado é o empresário Jelson Silva da Rosa, de 41 anos, que está detido desde abril por suspeita de cometer violência sexual contra crianças. A defesa diz que a suspeita é "descabida e imprópria".