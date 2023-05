Começam na próxima terça-feira (30), às 14h40, os trabalhos da comissão mista do Congresso Nacional que vai analisar a Medida Provisória (MP) 1.171/2023, que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda da pessoa Física (IRPF) e cria a taxa sobre rendimentos no exterior. A primeira reunião será destinada à eleição do presidente e do vice-presidente do colegiado.