Segundo testemunhas, motorista sentou na alavanca do câmbio do carro, quando objeto se partiu dentro dele. Condutor foi socorrido pelo Samu

Um motorista por aplicativo parou o trânsito, no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ), depois de ficar com a alavanca do câmbio do carro presa ao ânus, na terça-feira (23/5). De acordo com testemunhas no local, o homem foi visto correndo de um lado para o outro da via, depois de sentar no câmbio dentro do carro.

O objeto, porém, quebrou e ficou preso dentro do motorista, que não conseguiu retirá-lo por conta própria. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o motorista e fazer a retirada do objeto. A Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foram chamados. Nas filmagens feitas por testemunhas no local, é possível ouvir o homem gritar, enquanto é levado para uma das macas do Samu.

Não foram esclarecidas as circunstâncias para que o acidente ocorresse e nem a identidade do motorista foi divulgada.