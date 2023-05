Bili chegou a ser levado ao veterinário, mas não resistiu; caso aconteceu no Espírito Santo

Um cão da raça pinscher morreu após salvar quatro crianças que estavam sendo atacadas por outro cachorro, da raça rottweiler. O caso aconteceu em Linhares (ES) na quinta-feira, 25. De acordo com informações da TV Gazeta, as crianças brincavam em um sítio quando o ataque ocorreu.

Os pais estavam dentro da residência, e perceberam algo errado ao ouvirem barulhos de uma briga de cachorros. Ao saírem do imóvel, viram o pinscher tentando conter o outro cão e aproveitaram para tirar as crianças do local.

Bili, nome do pinscher, ficou muito machucado. Ele chegou a ser levado ao veterinário, mas não resistiu. "Ele deu a vida para salvar as crianças. Foi um grande herói", lamentou Aderaldo Bergamo, dono do cão.

Segundo Bergamo, essa não é a primeira vez que o rottweiler - que vive solto no local - ataca pessoas. "Eu já avisei tantas vezes para o vizinho tomar cuidado com aquele cachorro”, acrescentou. "Ele já mordeu umas quatro ou cinco pessoas".

A legislação do Espírito Santo prevê que ocorrências envolvendo cachorros são de responsabilidade de seu tutor. A mesma lei proíbe, ainda, que animais fiquem soltos em espaços públicos.