Uma menina de 6 anos morreu asfixiada após ficar com o pescoço preso na janela de uma caminhonete, em um sítio próximo a Pará de Minas, região Central de Minas. A Polícia Civil investiga o caso. De acordo com informações da PM, a mãe relatou que a criança estava brincando próximo ao carro neste domingo (28), quando enfiou a cabeça pela janela, parcialmente aberta, para tentar pegar um telefone que estava dentro do veículo trancado.