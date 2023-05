Vítima solicitou serviço diversas vezes até ser questionada se a ligação era um pedido por ajuda. Caso aconteceu em Indaial

A Polícia Militar de Santa Catarina compartilhou o áudio da ligação de uma mulher que simulou um pedido de frete para denunciar que estava sendo vítima de violência doméstica. O caso aconteceu na última terça-feira, 23, em Indaial, no Vale do Itajaí, interior do estado catarinense.

O áudio mostra que a vítima solicitou o serviço diversas vezes até ser questionada se a ligação era um pedido por ajuda. "Eu preciso urgente de um frete", afirmou a mulher.

De acordo com a Polícia Civil, o companheiro da vítima, suspeito das agressões, estava com ela naquele momento. O homem foi preso em flagrante. Em depoimento, a vítima relatou que foi agredida com puxões de cabelo e teve o rosto jogado contra a parede, além de ter sido ameaçada de morte.

Segundo os policiais, o homem de 45 anos apresentava sinais de embriaguez e disse que a briga começou por problemas no relacionamento.