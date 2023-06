Dois soldados da Polícia Militar foram feridos a tiros, na manhã desta quinta-feira (1º/6), após um criminoso desarmar um deles e atirar contra os PMs durante uma abordagem em São Mateus, na zona leste da capital paulista. As imagens mostram os dois bandidos encostados em um muro. Um policial se dirige até o porta-malas da viatura, momento em que um dos suspeitos, de amarelo, tenta fugir.

Os policiais tentam contê-lo, até que o criminoso consegue sacar a pistola de um dos soldados e atira contra eles. Um dos PMs foi atingido no rosto e, o outro, na perna direita. Os criminosos fugiram em um Fiat Mobi preto, levando a arma usada para ferir os PMs.

Uma câmera de monitoramento registrou a violência (veja vídeo).

A reportagem apurou que o pedido de socorro foi feito por uma testemunha, que usou o próprio rádio da viatura para acionar o 38º Batalhão da PM, onde os policiais feridos estão lotados. Socorrristas dos bombeiros atenderam os policiais. Em seguida, dois helicópteros Águia, da PM, pousaram na avenida e levaram os soldados para o Hospital das Clínicas (veja abaixo). O PM baleado no rosto está em coma induzido, segundo fontes ouvidas pela reportagem. O estado de saúde de ambos os feridos é estável.

Os dois suspeitos já foram identificados, mas suas identidades não foram repassadas à reportagem. No primeiro trimestre deste ano, nove policiais militares foram feridos em serviço na capital paulista. No mesmo período do ano passado, foram cinco.