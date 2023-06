Franciele Gusso Rigoni, de 35 anos, encontrada morta dentro do próprio carro em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba

O marido de Franciele Gusso Rigoni, de 35 anos, encontrada morta dentro do próprio carro em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi preso temporariamente no início da tarde desta sexta-feira (2). Adair Lago foi capturado por uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Colombo no velório da vítima, no Cemitério Vertical.

Para a Polícia Militar, o marido disse que foi deixado em um mercado e o combinado era que ela voltaria para buscá-lo. Como não voltou, ele estranhou a demora, rastreou o veículo e informou a polícia, que encontrou Franciele morta dentro do carro parado na Av. Papa Calixto II, no Jardim Guarani.

Porém a Polícia Civil encontrou sangue na residência do casal. Para a investigação, a história que o suspeito estaria em um materiais de construção e a vítima em um supermercado não bate. Além disso, segundo a perícia, Franciele Gusso Rigoni teria sido morta por volta de meio-dia.