Passageiros precisaram usar saídas de emergência das portas e janelas da aeronave; vídeos mostram correria na pista

Um avião da Azul precisou ser esvaziado, às pressas, na manhã deste sábado (3), após o pouso em Governador Valadares, a 350 km de Belo Horizonte. Segundo a companhia aérea, a aeronave apresentou "uma indicação anormal de sistema após o pouso".

Ninguém ficou ferido. O voo AD2875 saiu do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana da capital mineira, às 8h58. O pouso aconteceu por volta das 9h40. Vídeos mostram a correria dos passageiros.

A empresa não informou quantos passageiros estavam no avião. O fotógrafo Eduardo Mozer, de 34 anos, estava entre eles. O homem afirma que a aeronave estava cheia, com aproximadamente 70 passageiros.

Mozer diz que percebeu o problema durante o pouso. "O avião chegou à pista com velocidade bastante elevada ainda. Dava para sentir uma frenagem forte. Quase chegando no fim da pista, ele parou de repente e o motor foi desligado. Foi um movimento muito brusco", contou.



Segundo o fotógrafo, em seguida os agentes de bordo orientaram os passageiros a deixar a aeronave pelas saídas de emergência. "O comissário olhou para nós e começou a dar comando para evacuar e apontar pela janela", lembra.

Mozer ajudou uma funcionária da Azul a remover a porta da aeronave. Os passageiros e a tripulação deixaram o avião pelas janelas e portas, às pressas. "Vi várias pessoas querendo pegar as malas, mas a equipe orientava a deixar o local", conta.



Em seguida, o grupo foi levado para o saguão do aeroporto. Aproximadamente uma hora e meia depois os passageiros conseguiram pegar as malas. A Azul não informou a causa do problema nem se o avião já foi removido.



O fotógrafo Eduardo Mozer, que mora em Governador Valadares, voltava de Lisboa, capital portuguesa, onde estava em viagem a trabalho. O mineiro diz que ele e um colega que estava no voo comentaram, minutos antes do pouso, nunca ter passado por situações de emergência nas viagens.



"Eu tinha acabado de falar que nunca nem precisei arremeter e, de repente, lá estava eu puxando a janela da aeronave para sair do local", relata ele sobre o susto.

Em nota, a companhia aérea informou que deu apoio às equipes e passageiros. "A tripulação seguiu todos os procedimentos de segurança previstos nesta situação e efetuou o desembarque da aeronave na pista. Todos os Clientes e Tripulantes estão bem. A Companhia lamenta eventuais transtornos causados e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações", declarou.