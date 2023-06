Caso aconteceu no município de Paudalho, no interior de Pernambuco

Uma criança de 7 anos, identificada como Thaiara Letícia, morreu depois de tomar um choque elétrico ao usar um celular que estava carregando na tomada. O caso aconteceu na cidade de Paudalho, localizado na Zona da Mata de Pernambuco, no último domingo, 4.

A menina chegou a ser levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu. Segundo a Polícia Civil do Estado, o caso foi registrado na Delegacia Seccional de Goiana, um dia depois, no dia 5, como "morte a esclarecer". As investigações foram iniciadas e devem prosseguir até que a situação seja esclarecida.

A prefeitura de Paudalho, cidade com pouco mais de 50 mil habitantes, lamentou a morte da menina com uma publicação nas redes sociais. Thaiara cursava o 2º ano do Ensino Fundamental, em uma escola municipal.

"Lamentamos profundamente o falecimento de Thaiara Letícia. Enviamos nossas condolências para a família e nossos mais sinceros sentimentos nesse momento de luto", diz a nota publicada no perfil da prefeitura.