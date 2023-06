Dinheiro apareceu no saldo de Antônio Pereira do Nascimento por um erro do banco

Um idoso recebeu um susto ao abrir a conta bancária e verificar um saldo de R$ 131 milhões. Antônio Pereira do Nascimento, de Palmas, no Tocantins, não ficou milionário de repente e por acaso, o que ocorreu foi que ele recebeu o valor por um erro do banco.

Assim que percebeu o dinheiro disponível, o idoso, que é motorista, não pensou duas vezes e entrou em contato com o banco para devolver o dinheiro, segundo a TV Anhanguera, afiliada da Globo no Estado. “Nunca vi um dinheiro desse na minha vida e não consigo [receber esse valor] nunca na minha vida, só se eu ganhar na Mega-Sena, mas eu não jogo, então é difícil”, disse Antônio.

Antes da 'bolada', o motorista revelou que seu saldo antes era de apenas R$ 227. Segundo o idoso, após sinalizar o erro, o dinheiro foi devolvido ao banco, sem nem pensar duas vezes. “Não pensei um segundo em fazer maldade, eu sou uma pessoa muito honesta, só quero o que é meu”, disse ele, que é cliente de seu banco há 25 anos.