Mulher foi detida com 3 quilos da droga em aeroporto de país que prevê pena de morte

A brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, foi presa no aeroporto de Bali em janeiro deste ano após ser flagrada transportando 3 quilos de cocaína. Ela foi julgada nesta quinta-feira, 8, no país e recebeu pena de 11 anos de prisão, além do pagamento de 1 bilhão de rúpias indonésias, equivalente a R$ 300 mil. O resultado foi recebido como um alívio pela defesa, já que o país pode condenar crimes deste tipo com prisão perpétua e até a morte.

Em maio, o Ministério Público da Indonésia pediu que a jovem fosse condenada a 12 anos de prisão. Manuela saiu de Florianópolis para Bali com a cocaína na bagagem em dezembro de 2022, e continua presa desde então. Com a condenação, ela permanecerá em regime fechado no país, segundo o advogado Davi Lira da Silva. Ele alega que não há possibilidade de ela cumprir a pena no Brasil, mas que a progressão do regime é possível no futuro.

O julgamento de Manuela teve início em abril, dois meses após ela ser indiciada por tráfico. A defesa diz que a jovem teria sido usada como "mula" para levar a drogas, e teria sido enganada por uma organização criminosa de Santa Catarina, que prometeu férias e uma aula de surfe.

No dia 27 de janeiro, Manuela foi indiciada por tráfico de drogas. Após a prisão, ela teve contato com familiares com auxílio da Embaixada do Brasil. A jovem vivia com a mãe em Santa Catarina e o pai mora no Pará. Ela trabalhava vendendo cosméticos e lingeries por catálogo.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação é mantida sob sigilo.