Nesta quinta-feira, 8, o Ministério da Agricultura confirmou cinco novos casos da doença em aves silvestres, aumentando para 30 o total de infecções

O Ministério da Agricultura confirmou nesta quinta-feira, 8, que foram identificados cinco novos casos da gripe aviária no país. Assim como nos casos anteriores, apenas aves silvestres foram contaminadas. Segundo a pasta, outros seis casos estão sendo investigados no momento.

Mesmo com as notificações, o status do Brasil de país livre da influenza não é comprometido, já que granjas e produtores não foram afetados. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o infectologista e ex-secretário de Saúde de São Paulo Jean Gorinchteyn falou sobre os riscos para os seres humanos, dizendo que as infecções acontecem de maneira acidental.

“Isso é acidental. São aquelas pessoas que estão andando em uma praia, veem uma ave caída e vão tentar ajudar. O contato com essas secreções ou com essas aves mortas de forma desprotegida, sem máscara, sem luvas ou aventais, compromete o risco dessas pessoas se infectarem. O homem acaba sendo infectado de forma acidental”, afirmou Gorinchteyn.

O infectologista continuou, explicando sobre o risco da doença para os seres humanos. “De 2003 a 2023, tivemos no mundo 876 pessoas infectadas com a gripe aviária. Dessas, 52% morreram frente à gravidade da doença”, concluiu o secretário.