A Polícia Federal divulgou nesta sexta-feira (9) que apreendeu três carretas com aproximadamente 75 toneladas de resíduos do minério cassiterita no Pará. A apreensão foi em Conceição do Araguaia, na divisa com o estado do Tocantins, onde fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) fizeram a abordagem na noite de terça (6).