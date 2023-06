Fiscais ambientais apreenderam materiais utilizados pelo garimpo ilegal em uma área embargada no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, no sudoeste do Pará. Ninguém foi preso. A ação da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), em conjunto com outros órgãos estaduais, ocorreu na terça-feira (6).