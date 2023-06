Secretaria de Administração Penitenciária confirmou que está analisando a solicitação da deputada federal cassada

Condenada e presa pela morte do ex-marido, a deputada federal cassada Flordelis pediu à Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) para se casar em uma cerimônia religiosa na cadeia. A pasta confirmou, nesta terça-feira (13), por meio de nota, que a solicitação está sob análise.

Flordelis cumpre pena pela morte do pastor Anderson do Carmo, em regime fechado, na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. No fim do ano passado, ela foi sentenciada a 50 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado.

O namorado de Flordelis, inclusive, acompanhou o julgamento de perto no Tribunal do Júri de Niterói. A relação com Allan Soares, de 28 anos, começou antes da prisão dela, em agosto de 2021.