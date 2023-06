O ministro analisou o caso no âmbito do inquérito que investiga atos do 8 de janeiro. Moraes destacou que, apesar de ter contas em redes sociais bloqueadas, Monark criou um canal na rede Rumble e perfis alternativos em outras redes. No Rumble, disse que o "TSE está censurando gente" e questiona se há "maracutaias acontecendo nas urnas".