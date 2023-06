Auditores do TCM-SP percorreram cemitérios concedidos pela Prefeitura de São Paulo à iniciativa privada e encontraram irregularidades

Cavalos pastando, túmulos violados, ossadas amontoadas e covas servindo de local de moradia foram algumas das irregularidades flagradas durante fiscalização do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) em cemitérios da capital.

Os auditores percorreram nessa terça (13/6) e quarta (14) cemitérios concedidos pela Prefeitura de São Paulo à iniciativa privada. Outros problemas encontrados foram a insegurança, acessibilidade, falhas na manutenção dos banheiros e falta de visibilidade das informações relativas aos serviços disponíveis e gratuidades.

Os fiscais também relataram que a maioria dos cemitérios é utilizada como passagem de pedestres, ciclistas e motociclistas. Um relatório completo com a avaliação geral dos cemitérios e das concessionárias será finalizado ainda nesta semana, com um balanço das condições do serviço três meses após a concessão para a iniciativa privada.

O objetivo é que as falhas apontadas sejam sanadas.

Cemitério de Itaquera: boas condições de limpeza, problemas na segurança (grades foram furtadas e proteções são insuficientes), cemitério usado como passagem de motos, pedestres e até cavalos, ossadas sem identificações.

Cemitério São Pedro: problemas na manutenção dos banheiros, covas que cederam, vias sem acessibilidade, passagem de pedestres por dentro do cemitério, boas condições de limpeza e pintura, boa circulação entre cemitério e crematório da Vila Alpina, informações sobre todos os tipos de sepultamento e preços facilmente disponíveis ao público.

Cemitério Santo Amaro: problemas de segurança (ausência de câmeras e cerca elétrica), túmulos violados, ossadas desorganizadas e com identificação precária, ossos expostos nos túmulos abertos.

Cemitério da Vila Formosa: deficiências na acessibilidade e estrutura dos banheiros, muitas ossadas empilhadas em sacos e sem identificação, placa que informa sobre gratuidades menor do que o tamanho padrão definido no edital, muros sem câmeras ou cercas elétricas.

Cemitério São Luiz: ossadas sem identificação, muro baixo sem câmeras ou cerca elétrica, equipe de segurança pequena e estruturas de segurança defasadas, boa conservação da área verde, mutirões semanais de limpeza.