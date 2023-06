Durante o mês de junho, o “Projeto Pipas”, que tem o patrocínio da Equatorial Pará, percorre 55 escolas do estado com o objetivo de levar conscientização para crianças e jovens sobre os riscos de empinar pipas perto da fiação elétrica. De forma lúdica e educativa, a ação conta com brincadeiras, apresentação teatral e distribuição de gibis com o foco na temática.