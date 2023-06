A operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (15), pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), ‘Cascalhos de Areia’, cumpre 19 mandados em Campo Grande, contra organização criminosa por lavagem de dinheiro de contratos de manutenção de vias não pavimentadas e locação de maquinário. Entre os alvos da ação está o empreiteiro André Luis dos Santos, o André Patrola.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos por meio da 31ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, contra o empreiteiro. A operação conta também com o GECOC (Grupo Especial de Combate à Corrupção).

Agentes foram até a sede da empresa ALS, localizada no Jardim Monumento, em Campo Grande. Além dos agentes do Gaeco, policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar também estão na sede da empresa.

A operação se deu depois de investigação que tramita na Promotoria de Justiça que apurou a lavagem de dinheiro da organização criminosa.

A Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras) também foi alvo da operação e agentes do Gaeco estiveram no prédio, e conversaram com o secretário municipal de Obras, Domingos Sahib Neto, mas nada foi levado.

A organização criminosa praticava crimes de peculato, corrupção, fraude à licitação e lavagem de dinheiro, relativos a contratos para manutenção de vias não pavimentadas e locação de maquinário de veículos junto ao Município, que ultrapassam o valor de R$ 300 milhões de reais.