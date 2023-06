Os dois recém-nascidos morreram no parto, segundo o Hospital Geral de Parauapebas (HGP) no domingo (4). A mãe da criança enterrada por engano é da cidade de Eldorado dos Carajás, também no sudeste do estado. As duas famílias fizeram boletim de ocorrência.

Já a gestação do bebê que nasceu prematuro era considerada de risco e, de acordo com os profissionais de saúde à mãe, ele não sobreviveu ao parto, segundo a mãe, Débora Barata.

"Estou procurando meu filho, porque não sei se enterraram, se ainda está no hospital, porque um bebê de seis meses prematuro às vezes pegam para fazer estudos. Mas eu não sei se enterraram, se está vivo. Sei que eu saí de lá e eles falaram que o coraçãozinho dele tinha parado", disse.