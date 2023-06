Duzentos quilos de peixes salgados foram apreendidos pelos fiscais estaduais agropecuários (Adepará), no município de Santo Antônio do Tauá, nordeste do Estado, neste sábado (17). Os fiscais estavam em fiscalização volante no posto do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), localizado na PA-140, quando identificaram a carga sendo transportada em um veículo de forma irregular, sem documentação de inspeção sanitária e sem nota fiscal.

A equipe da Adepará lavrou o termo de auto infração e apreensão, e o termo de inutilização da carga, já que a mercadoria não apresentava selo de inspeção sanitária que atesta a qualidade do produto, justo para ele não oferecer riscos à saúde do consumidor.

Fiscalização Permante

Esta é a segunda apreensão desta semana de produtos de origem animal sem selo de inspeção ou qualquer outro tipo de documentação sanitária realizada pelos fiscais estaduais agropecuários durante fiscalização volante.

Na última quinta-feira (15), no município de Abaetetuba, no Baixo Tocantins, 150 kg de carne foram encontrados, também, sendo transportados sem refrigeração adequada, infrigindo às normas sanitárias sobre o transporte de origem animal. A carga também estava sem nota fiscal.

"Essas ações de trânsito são fundamentais para tirar de circulação produtos sem origem ou transportados inadequadamente fora dos padrões higiênicos sanitários previstos em legislação, garantindo assina segurança alimentar da população", ressaltou o diretor geral da Adepará, Jamir Macedo.

A Adepará tem intensificado a vigilância e com frequência, os fiscais da Agência apreendem mercadorias clandestinas, que não passam pelo processo de inspeção realizada pela Agência de Defesa, órgão responsável por atestar a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal, produzidos de forma artesanal ou por indústrias.