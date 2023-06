Confusão ocorreu em Santana do Acaraú; os envolvidos são os vereadores Jorgecar Vasconcelos e Domingos Savio

Dois vereadores do município de Santana do Acaraú, na região Norte do Ceará, se envolveram em uma briga na noite de sábado, 17, em uma praça da cidade. Além dos parlamentares, outras pessoas também participaram da confusão.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o envolvimento no incidente do vereador Jorge Vancy Vasconcelos Filho (Cidadania), conhecido como JorgeCar, que é vice-presidente da Câmara Municipal, e do vereador Domingos Sávio do Nascimento (PCdoB).

Nas imagens, é possível ver JorgeCar, vestindo uma camisa cinza, trocando agressões físicas com Sávio, que usa uma blusa amarela. Durante entrevista ao portal O Sobralense, Domingos Sávio relatou que foi provocado por Jorgecar, que o chamou de "corno" utilizando um emoji de boi.

A esposa de Sávio ficou irritada e decidiu confrontar Jorgecar, acompanhada de sua irmã, na praça onde ele costumava jantar aos sábados, para esclarecer a situação.

O vereador Jorgecar nega ter chamado Domingos Sávio de "corno" e afirma que a referência ao emoji de boi se relaciona às eleições. Durante a entrevista ao portal, Jorgecar explica que era um apoiador de Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições, enquanto Domingos Sávio era um apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo Jorgecar, Sávio costumava chamá-lo de "gado", e, em resposta, ele fez uma provocação semelhante em uma postagem nas redes sociais, mas de forma humorística e não como uma acusação séria.

A Câmara Municipal de Santana do Acaraú comunicou que irá realizar uma investigação interna para apurar o possível envolvimento de membros do Poder Legislativo no incidente.

“Bem, como, os limites do exercício dos respectivos mandatos e, ato contínuo, a depender do que for constatado, proceder com as medidas regimentais que se fizerem necessárias”, disse em nota a Câmara Municipal.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e as autoridades estão investigando a briga. A Polícia Civil do Ceará apura as circunstâncias de uma lesão corporal.

Versão dos envolvidos

O vereador Jorgecar utilizou as redes sociais para compartilhar um vídeo no qual sua esposa, Natália Carneiro, comentou sobre o incidente. Segundo ela, o casal estava jantando com amigos e seus filhos em uma praça quando foram surpreendidos por duas mulheres que iniciaram uma confusão.

"Fomos surpreendidos por duas mulheres que já chegaram quebrando tudo. Quebraram cascos de cerveja no meu marido, que estava com minha filha no colo", disse a mulher.

"Eu tentei tomar mesa das mãos delas, cadeiras, cascos de cerveja, mas elas batiam sem parar", explicou. Segundo ela, a briga não teve motivação política", completa.

Natália disse que o vereador Domingos chegou logo depois, já partindo para cima do marido dela.

"Como o Jorge é muito alto, muito grande, e já estava sendo atacado por elas duas, talvez o Domingos tenha achado por bem me agredir. Aí fui surpreendida com um tapa, um murro, não sei muito bem, no meu lábio", falou. Ela relatou ainda que foi agredida com uma cadeirada nas costas.

O vereador Domingos Sávio também utilizou as redes sociais para comentar sobre o incidente. Ele negou as acusações de ter agredido a esposa do outro vereador.

"Isso é um absurdo, isso é nojento. Isso é uma aberração. Mesmo que o meu problema fosse com ela, eu jamais teria coragem de levantar minha mão para bater em uma mulher", disse o vereador.

O parlamentar acusa o vereador Jorgecar de ter agredido a esposa, a cunhada e ele próprio. "Ele está fazendo a mulher dele dizer que agredi ela para tentar justificar as agressões que ele fez comigo em praça pública", disse Domingos.

Domingos relatou que ocorreram discussões anteriores entre eles, inclusive durante sessões na Câmara Municipal, devido às divergências entre os grupos políticos que eles fazem parte.