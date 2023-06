Segundo a PF, mídias apreendidas com pornografia infantil tinham cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quarta-feira (21/6) um homem por pornografia infantil em Cachoeira Paulista (SP). Ele que tinha em casa mais de 300 fotos e vídeos contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes, além de drogas e anabolizantes.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão contra o homem de 34 anos. O objetivo era colher elementos probatórios para investigações relacionadas ao armazenamento e compartilhamento de imagens e vídeos de pornografia infanto-juvenil, práticas criminosas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O preso responderá criminalmente por adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena pode chegar a quatro anos de reclusão.

Se no decorrer das investigações for comprovado que houve também o compartilhamento do material pornográfico, ele poderá responder por crime mais grave, cuja pena vai de três a seis anos, sem prejuízo da apuração dos fatos relacionados a apreensão das drogas e anabolizantes.